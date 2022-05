I BDRMM PUBBLICANO UN NUOVO SINGOLO: ASCOLTA “THREE”

Sono sicuramente una band in evoluzione i bdrmm. Se il primo album ci aveva fatto pensare allo shoegaze e ai Ride (con i quali comunque sono appena stati in tour in UK), ora le cose stanno cambiando. Già “Port“, il singolo dell’anno scorso era meno shoegaze e molto oscuro, ora ecco il nuovo brano “Three” che, a conti fatti, sembra avvicinare la band a qualcosa dei Radiohead, meno chitarre e nessuna traccia di shoegaze.

Ricordiamo che i bdrmm saranno prestissimo in Italia come supporto dei Mogwai nelle seguenti date…

9 maggio 2022 Atlantico Live, Roma

10 maggio 2022 Fabrique, Milano

11 maggio 2022 Vox Club, Nonantola

Ingresso: posto unico €30,00 + diritti di prevendita sui classici canali www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.