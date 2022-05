I KASABIAN ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM E LO ANTICIPANO CON IL SINGOLO “SCRIPTVRE”

I Kasabian hanno annunciato i dettagli del loro primo nuovo album dalla partenza dell’ex frontman Tom Meighan. Il nuovo singolo “Scriptvre” anticipa “The Alchemist’s Euphoria” atteso il 5 agosto (pre-order). Non è ancora disponibile una tracklist.

La band, ora composta da Serge Pizzorno, dal bassista Chris Edwards, dal batterista Ian Matthews e dal chitarrista Tim Carter era tornata in pista con il brano “Alygatyr” l’anno scorso. Pizzorno parla così a NME del nuovo singolo: “Ha questo enorme suono che è venuto da me ascoltando Kanye e vecchi pezzi soul degli anni ’70. C’è un momento euforico, bello, da alzare le braccia all’aria e poi torna a questo ritmo feroce e pesante. Arriva dritta in faccia“.

Per quanto riguarda il testo, Pizzorno ha detto che il brano è stato ispirato dalla “riscrittura della propria storia“. “Tutti noi creiamo questa narrazione di chi pensiamo di essere. Si tratta di strapparla, di andare contro tutto questo e di non seguire più la propria follia. Hai bisogno di andare da qualche altra parte e risistemare tutto“.

Il cantante dei Kasabian parla così del prossimo disco: “L’album ha un grande suono epico ma anche un tocco personale”, ha detto. “Ci sono alcuni bordi più morbidi accanto alle parti massicce. Nel complesso, è una cosa bellissima e il disco più coeso che abbiamo mai fatto. È un viaggio emotivo. Ha un sentimento molto universale riguardo ai bivi sulla strada e da che parte andrai. Sei una nave nel porto. hai intenzione di rimanere nel porto, o entrare nel fottuto mare, amico? Vai a cavalcare quante più onde possibili e vedi dove vai a finire. Si tratta di affrontare questo“.

Parlando di Fraser T Smith, che ha co-prodotto l’album: “È stato incredibile avere un genio che ci aiutasse a supervisionare”, ha detto Pizzorno. “È stata una grande opportunità di lavorare con qualcuno che non era così vicino. Fare un disco mi consuma da morire e diventa un’ossessione. Posso avvicinarmi così tanto che mi perdo le cose, ma lui mi incoraggiava a fare di più. E’ stato un sostegno incredibile da avere“.

“Il processo di realizzazione è stato esattamente lo stesso fin dall’inizio. Non è cambiato il modo in cui ho fatto il disco. Ho sempre fatto a modo mio. Se non altro, è più divertente in termini di essere in grado di visualizzare lo spettacolo dal vivo. Questo album è stato solo il nostro modo di dire, ‘Vediamo cosa possiamo fare, vediamo dove possiamo portare questo’. Ogni album che abbiamo fatto è stato molto diverso da quello precedente e non hai mai saputo davvero dove andremo dopo“.

I Kasabian saranno presto in Italia:

Sabato 02/07/2022 – Mantova – Piazza Sordello ORE 21,30

Domenica 03/07/2022 – Roma – Auditorium Parco della Musica ORE 21,30

Martedì 05/07/2022 – Nichelino (TO) – Stupinigi Sonic Park ORE 21,30

Mercoledì 06/07/2022 – Lucca Summer Festival 2022 – w/t Liam Gallagher, Piazza Napoleone ORE 20,00

Credit Foto: Neil Bedford