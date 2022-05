PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI PIAZZANO ANCHE UN SECONDO SINGOLO: ECCO “FOLLOW THE MONEY”

A poche settimane dal dirompente ritorno con il brano “Morte Ai Poveri”, oggi, 6 maggio, si aggiunge un altro tassello al progetto Pierpaolo Capovilla e i Catttivi Maestri: “Follow The Money”, il secondo singolo estratto dal nuovo album, in uscita il 27 maggio e già disponibile in pre-order in versione limitata in vinile rosso autografato. Annunciate anche le prime date dell’attesissimo tour della band – curato da BPM Concerti e in partenza il 28 maggio da Bologna – che infuocherà i palchi di tutta Italia per il resto dell’estate.



Il nuovo singolo “Follow The Money” è, come dice la nota stampa, un concentrato di rock duro e puro che, in un’apoteosi di chitarre nervose e dissonanti, affronta un tema di estrema urgenza: il potere soggiogante del denaro, che ci rende schiavi di un mondo avaro e vile, unicamente governato dalla corruzione e dall’ingiustizia.

Ancora una volta, Capovilla e i suoi si scagliano contro lo status quo con una canzone profondamente attuale, specchio fedele di una società che naviga nella più totale indifferenza nei confronti di chi ha la sfortuna di essere nato nella parte sbagliata.

Intanto sono già state annunciate le prime date del tour (ancora in aggiornamento):

28/05 Freakout Club – BOLOGNA

10/06 Hiroshima – TORINO

11/06 Druso – BERGAMO

25/06 Fans Out Festival – COSTIGLIOLE D’ASTI (AT)

22/07 Memorabilia Festival – RECANATI (MC)

20/08 Fe-Stival Days – FERRARA