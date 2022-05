BOLOGNA SONIC PARK: SI AVVICINANO I 4 APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL BOLOGNESE

Il 4 giugno 2022 torna il Bologna Sonic Park. Dopo due edizioni rinviate causa Covid-19, l’Arena Parco Nord è pronta a riaprire i cancelli per ospitare quattro serate che vedranno sul palco, come headliner, My Chemical Romance, Iron Maide, Deep Purple e Chemical Brothers.

Si comincia tra un mese esatto con il concerto, lungamente atteso, di My Chemical Romance. La serata sarà aperta da due band di supporto che verranno annunciate a breve. La disponibilità di biglietti per questo show è limitatissima, i tagliandi rimanenti sono in vendita su Ticketone.

Il 3 luglio toccherà a delle autentiche leggende del rock, ovvero i Deep Purple. In apertura si esibiranno The Last Internationale.

Il 7 luglio salirà sul palco la band metal più amata al mondo. Gli Iron Maiden infiammeranno gli animi dei loro fan con ‘Legacy of the beast’, il loro tour più spettacolare di sempre che abbiamo già avuto la fortuna di ammirare a Milano e Trieste nel 2018. La serata sarà aperta da Lord Of The Lost e Airbourne. Anche in questo caso la disponibilità di biglietti è decisamente bassa.

Il 9 luglio infine spazio a The Chemical Brothers e all’imperdibile set elettronico di Ed Simons e Tom Rowlands. Show direction by Smith and Lyall.

BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili su Ticketone.

I biglietti acquistati per i concerti di MY CHEMICAL ROMANCE, DEEP PURPLE, IRON MAIDEN e THE CHEMICAL BROTHERS che avrebbero dovuto svolgersi a BOLOGNA SONIC PARK nel 2020 e nel 2021 restano validi per gli show del 2022!

ORARI

MY CHEMICAL ROMANCE + guest tba

04 giugno 2022

Apertura cancelli: 15:30

Inizio concerti: 18.30

DEEP PURPLE + The Last Internationale

03 luglio 2022

Apertura cancelli: 18:00

The Last Internationale: 19:30

Deep Purple: 21:00

IRON MAIDEN + Airbourne + Lord Of The Lost

07 luglio 2022

Apertura cancelli: 14:00

Lord Of The Lost: 18:10

Airbourne: 19:20

Iron Maiden: 21:00

THE CHEMICAL BROTHERS

09 luglio 2022

Apertura cancelli: 18:00

Inizio concerti: 20:00

COME ARRIVARE

In treno – Dalla Stazione FS di Bologna prendere il bus 25 e scendere alla fermata Parco Nord.

In autobus – Da Piazza Maggiore prendere il bus 410 o il 25 e scendere alla fermata Parco Nord.

In auto – Dall’autostrada A14 uscite a BOLOGNA FIERA e girate a destra alla prima rotonda, da lì seguite le indicazioni.