SONO 4 LE DATE ESTIVE DI BENJAMIN CLEMENTINE IN ITALIA

Benjamin Clementine (ultimo disco “I Tell a Fly“, molto quotato qui su IFB) torna in Italia, dal vivo, per quattro date.

Info di biglietteria su vivoconcerti.com

26 LUGLIO – TEATRO ROMANO – FIESOLE (FI)

27 LUGLIO – SAGRATO DELLA COLLEGIATA – VERUCCHIO (RN)

28 LUGLIO – MONFORTE IN JAZZ – MONFORTE D’ALBA (CN)

6 AGOSTO – NO BORDERS FESTIVAL – SELLA NEVEA (UD)

Il poeta e cantautore britannico, che nel 2020 ha pubblicato un nuovo singolo, “Calm Down” e l’anno dopo, 2021, ha debuttato al cinema come attore in “Dune” di Denis Villeneuve, si prepara quindi a quattro imperdibili appuntamenti nel nostro paese. Sarà un piacere rivederlo.