WU-TANG CLAN: “WU-TANG FOREVER” COMPIRA’, A BREVE, 25 ANNI E VIENE CELEBRATO CON UNA RICCA RISTAMPA

L’iconico album del 1997 dei Wu-Tang Clan, “Wu-Tang Forever”, compirà 25 anni il 3 giugno e viene celebrato con nuove edizioni.

Get On Down e Legacy Recordings rilasciano infatti il lavoro in edizione speciale: 4xLP con libretto dei testi, un singolo argentato in 7″ di “Triumph” con “Heaterz” sul lato B, e una ristampa del doppio album su cassetta, che viene fornito con una replica esatta della custodia originale. Il merch è disponibile per il preorder ora.

Sono stati pubblicati anche tre EP digitali, “Reunited (The Remixes)”, “Triumph” e “It’s Yourz”, sbarcando per la prima volta sui servizi di streaming Spotify e Apple Music. Gli EP comprendono edit, strumentali e remix ormai fuori catalogo proprio dell’era “Wu-Tang Forever”, così come l’artwork originale.

Continuando le celebrazioni per il 25° anniversario, è stato reso noto anche il primo episodio di una nuova breve serie di interviste inedite dei Wu-Tang Clan, prese dalle immagini fatte per il video musicale di “Triumph” del 1997. Durante una pausa dalle riprese del clip, il gruppo ha parlato della realizzazione della canzone e dell’album, con questa prima intervista con RZA.

“Wu-Tang Forever” è stato il secondo album in studio del gruppo e ha raggiunto il quadruplo disco di platino negli Stati Uniti. Il disco ha anche ricevuto una nomination ai Grammy per il miglior album rap alla 40esima edizione dei Grammy Awards, perdendo il premio, vinto da “No Way Out” di Puff Daddy & The Family.