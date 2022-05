EP: BIA RAMA

Proposta interessante quella dei Bia Rama trio elettro acustico partenopeo all’esordio con “Mad Balance”. Un EP che come il titolo suggerisce prova a trovare equilibri musicali dove è più difficile crearne, giocando di sponda tra ascolti e influenze. Mara Scippa (voce e sintetizzatori) Biagio Capasso (tastiere, sintetizzatori) Raffaele Barbato (batteria, drum machine) non disdegnano atmosfere post rock né i toni ricercati dell’elettronica pura, con derive indie non spiacevoli.

Björk evocata nella cangiante e ritmata “Look At This Rose” e la cover decostruita di “Trouble” dei Coldplay segnano l’inizio e la fine di un percorso dove melodie vocali analogiche si fondono spesso con il sound digitale in un amalgama moderno e non certo avaro di sfumature. “Atoms” è l’esempio perfetto, sonorità cupe e ritmo incalzante dall’incedere quasi trip hop, scelto non a caso come singolo.

La frizzante intimità di “Tightrope Walker” sa far ballare con grazia prima di cedere il passo a “When The Nights Arrives” ispirata dai Massive Attack soprattutto nel modo in cui musica e canto si compenetrano cambiando pelle. E’ con i suoi quattro minuti uno dei brani più corti composti dai Bia Rama che si dimostrano in grado di reggere senza sforzo apparente lunghezze ben più importanti (sui sei / otto minuti) in cinque tracce dal piglio deciso.

Listen & Follow

Bia Rama : Facebook