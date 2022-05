Venerdì Sharon Van Etten ha pubblicato il suo sesto LP, “We’ve Been Going About This All Wrong” e per festeggiare la nuova release la musicista statunitense ha suonato all’Union Pool di Brooklyn.

Il concerto è stato annunciato – a sorpresa – solo alle quattro del pomeriggio del giorno stesso e i braccialetti che servivano per accedere alla venue sono terminati nel giro di poco.

L’evento è stato anche registrato ed è andato in livestream su Youtube e qui sotto potete vedere l’intero concerto.