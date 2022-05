GUARDA GLI SPOON SUONARE TRE PEZZI A “THIS MORNING” SULLA CBS

A febbraio gli Spoon hanno pubblicato, via Matador Records, il loro ottimo decimo LP, “Lucifer On The Sofa“.

La storica band indie-rock di Austin, Texas è in tour negli Stati Uniti e in questi giorni si è anche fermata alla CBS per partecipare alla nota trasmissione “This Morning”.

Britt Daniel e compagni hanno suonato ben tre pezzi, due singolo estratti proprio da “Lucifer On The Sofa”, “Wild” e “The Hardest Cut” e hanno poi recuperato anche “Inside Out”, brano presente su “They Want My Soul” (2014).