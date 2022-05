JOAN AS POLICE WOMAN: IN CONCERTO CON BAND IL 18 GIUGNO A PADOVA E DUE NUOVI APPUNTAMENTI ESTIVI IN SOLO

Dopo i rimandi causa disposizioni da emergenza Covid-19, Joan As Police Woman ha fatto il suo tour italiano, ma ora è già pronta a tornare per alcune date in Italia sia con la band sia in veste solista (con 2 date gratuite). Ovviamente c’è da promuovere il disco “The Solution Is Restless“, uscito a novembre 2021 (Pias).

Ecco le ultime date che la vedranno protagonista:

sabato 18 giugno

Joan As Police Woman con band

GALZIGNANO TERME (PD) – ANFITEATRO DEL VENDA

Via delle Cascine, 41

prezzo del biglietto: 20 Euro + d.p.

apertura porte ore 20:00 – inizio concerto ore 21:00

biglietti in vendita su DICE e DIYTicket

venerdì 22 luglio

Joan As Police Woman in solo

RAPOLANO TERME (SI) – TV SPENTA DAL VIVO

Parco dell’Acqua

free entry – inizio concerto ore 22

martedì 9 agosto

Joan As Police Woman in solo

LOCOROTONDO (BA) – LOCUS FESTIVAL

free entry – inizio concerto ore 20

informazioni su come acquistare i biglietti:

DICE – www.dice.fm

DIYTicket – 06.0406 – www.diyticket.it

www.internationalmusic.it