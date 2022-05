JOSE GONZALES: DATA UNICA ITALIANA IN AGOSTO A RIMINI NELLA RASSEGNA “PERCUOTERE LA MENTE FESTIVAL”

Il musicista svedese di origini argentine José González, dopo il suo ultimo lavoro in studio “Local Valley”, torna finalmente in Italia per una data unica: il 3 agosto sarà dal vivo al Teatro Galli di Rimini, per il festival Percuotere La Mente. Le prevendite saranno acquistabili a partire da martedì 9 maggio alle ore 10:00.

Pochi sono riusciti a raggiungere una tale celebrità in tutto il mondo, in modo tanto silenzioso quanto José González. I brani del suo attesissimo quarto album, “Local Valley”, ricordano che non è necessario fare troppo rumore per essere ascoltati.

“Local Valley“, riconosce allegramente Gonzales, “è simile ai miei altri album da solista, nel suono e nello spirito. Nasce come naturale conseguenza dei vari stili che ho esplorato negli anni, sia da solo che con i Junip. Mi sono proposto di scrivere canzoni con le stesse caratteristiche: brevi, melodiche e ritmiche, un misto di cantautorato folk classico e brani con influenze dall’America Latina e dall’Africa. È un lavoro che va oltre rispetto ai precedenti, ma non meno personale. Al contrario, mi sento più a mio agio che mai nel dire che questo disco riflette me e i miei pensieri in questo momento”.

3 agosto 2022 – Percuotere La Mente Festival @ Teatro Galli – Rimini

Biglietti acquistabili a partire da martedì 9 maggio alle ore 10,00

su www.sagramusicalemalatestiana.it

per info: www.bpmconcerti.com