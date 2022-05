A quattro anni di distanza dall’uscita dell’ultimo lavoro degli Slaves, è finalmente arrivata l’ora di mettere le mani sull’atteso esordio solista di Isaac Holman. Un album difficile e nato con lentezza, frutto di un periodo estremamente travagliato e doloroso per un artista che, ancora oggi, si trova alle prese con alcuni problemi di salute mentale alquanto debilitanti.

Holman – che, per l’occasione, ha deciso di adottare il nome d’arte Baby Dave – affronta la non semplice sfida del debutto indipendente (in tutti i sensi: il disco è autoprodotto) affidandosi ai preziosissimi consigli di un maestro con la M maiuscola. Sto parlando nientepopodimeno che di Damon Albarn, coproduttore e polistrumentista per una buona metà dei dodici brani di “Monkey Brain”.

L’impronta del frontman dei Blur, seppur percepibile in maniera definita, non è mai invadente. I suoni minimalisti e l’estetica elettronica che fanno da spina dorsale a tutto l’album ricordano da vicino alcune produzioni dei Gorillaz, il popolarissimo progetto musicale/cartoonesco di Albarn che ha recentemente festeggiato i vent’anni di attività.

L’ampio impiego di drum machine, campionamenti e synth (più volgarmente potremmo chiamarli pianole, considerando la resa sonora) cancella quasi totalmente lo spirito incazzato e focoso che ha fatto le fortune degli Slaves. Delle vecchie sfuriate garage e punk rock non vi è traccia: l’Isaac Holman – anzi, il Baby Dave – di “Monkey Brain” è un interprete maturo e riflessivo, che scava nelle profondità di un electropop basilare ma squisitamente melodico e di un hip hop dal gusto alternativo e dallo spiccato accento cockney per far emergere, in testi intimi e talvolta sofferti, le tante e tante difficoltà di un giovane uomo alla ricerca di un po’ di calma.

I toni quieti e quasi rilassanti di “Stupid Mouth”, “Robert”, “ASMR”, “Don’t Ever Change” e “Monkey Brain” valgono più di mille parole: l’unico vero desiderio di Holman è vivere in pace e gustarsi i piccoli piaceri della vita – come l’amato giardinaggio, glorificato nel non fondamentale collage di voci e decespugliatori che porta il titolo di “I Love Gardening”. La noia la fa padrona? Fortunatamente no: la frizzantezza e la leggerezza di “Too Shy For Tennis”, “Beautiful Princess”, “Washing Machine” e “Clarence’s Dead Dad” infondono vivacità a un disco molto gradevole ma un po’ acerbo.