GLI EMBRACE ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM. IL PRIMO ASSAGGIO E’ “THE TERMS OF MY SURRENDER”

Gli Embrace hanno annunciato i dettagli del loro nuovo album “How To Be A Person Like Other People”. Il prossimo disco, l’ottavo album in studio degli Embrace, sarà il seguito dell’LP del 2018 “Love Is A Basic Need“.

Prodotto da Richard McNamara, chitarrista della band, “How To Be A Person Like Other People” sarà pubblicato il 26 agosto tramite l’etichetta Mo’betta degli stessi Embrace. Il pre-order è già attivo.

In merito al disco, McNamara ha detto: “Ogni volta che facciamo uscire un nuovo album è sempre una cosa molto importante per noi, ci mettiamo tutto quello che abbiamo. Sappiamo che c’è qualcosa in quello che facciamo che la gente ama, che non trovano in altre band. È come un patto, vogliono che siamo intimi, personali e autobiografici, ma vogliono anche che siamo fiduciosi, entusiasti e anthemici. Sembra una contraddizione, ma penso che quando siamo al nostro meglio, in qualche modo ci riusciamo. Penso che in questo senso questo album sia l’album più Embrace che abbiamo mai fatto“.

Il primo assaggio è “The Terms Of My Surrender” che si presenta proprio come un classico della band, con quella valenza trascinante e toccante che i ragazzi sanno evocare: 7 minuti che a detta di Danny McNamara presentano una delle parti migliori che Richard abbia mai composto.

Parlando del titolo dell’album, il cantante Danny McNamara ha aggiunto: “Ho incontrato mia moglie quasi 10 anni fa ormai: abbiamo una figlia incredibile e un’altra in arrivo, ma la cosa più amorevole che ha fatto per me nel corso degli anni è stata cercare di mostrarmi come amare, come sentirmi, come essere una persona come le altre. Questo album parla di quel viaggio, di quella storia, ed è la cosa più gioiosa, più edificante, più ottimista e più piena di sentimento che abbiamo mai fatto. Non vedo l’ora che tutti lo ascoltino“.