GUARDA MORRISSEY SUONARE DAL VIVO L’INEDITA “I AM VERONICA” E ALTRI BRANI (ANCHE DEGLI SMITHS) RARAMENTE ESEGUITI LIVE

Ieri, martedì 10 maggio, Morrissey ha debuttato nel suo nuovo tour americano esibendosi all’Orpheum Theatre di Phoenix.

Per l’occasione il Moz ha eseguito per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo “I Am Veronica” introducendo il brano così:

E’ veramente strano da credersi in questi tempi così ridicoli, ma abbiamo un nuovo singolo in arrivo.. spero vi piaccia e in caso contrario… dovete morire!

La canzone dovrebbe aprire la tracklist di “The Bonfires Of The Teenagers” nuovo album solista dell’ex Smiths già pronto da mesi ma ad oggi senza etichetta discografica e di conseguenza ancora senza una release-date certa.

Oltre a questo inedito la set-list dell’artista è stata ricca di canzoni, sia soliste che degli Smiths, eseguite raramente dal vivo.

Dal palco di Phoenix i fortunati presenti hanno potuto gustarsi “We Hate It When Our Friends Become Successful”, da “Your Arsenal”, per la prima volta dal 1992, “Disappointed”, da “Bona Drag”, (ultima esecuzione nel 2014), “Little Man, What Now?”, da “Viva Hate”, (mancava da una setlist dal 2004) e “Having A Go Merchant” che non si ascoltava live dal 2016.

Anche il repertorio degli Smiths ha subito con l’occasione una bella rispolverata: è dal 2013 che il Moz non suonava “I Know It’s Over” e “Sweet And Tender Hooligan”, mentre dobbiamo tornare al 2004 per ritrovare l’ultima esibizione live di “Rubber Ring”.

‘We Hate It When Our Friends Become Successful’ (first performance since 1992)

‘Disappointed’ (first performance since 2014)

‘Knockabout World’

‘Once I Saw the River Clean’

‘Never Had No One Ever’

‘Alma Matters’

‘Little Man, What Now?’ (first performance since 2004)

‘Everyday Is Like Sunday’

‘I Am Veronica’ (live premiere)

‘Half a Person’

‘The Loop’

‘I Know It’s Over’ (first performance since 2013)

‘Suedehead’

‘Have-A-Go Merchant’ (first performance since 2016)

‘Irish Blood, English Heart’

‘Rubber Ring’ (first performance since 2004)

‘First of the Gang to Die’

‘Jack the Ripper’

Encore:

‘Sweet and Tender Hooligan’ (first performance since 2013)

