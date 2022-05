Un viaggio senza freni nella sfera creativa del subconscio. Queste le parole utilizzate da Kelly Lee Owens per descrivere le nove tracce di “LP​.​8”, un album nato quasi spontaneamente nel corso di una serie di sessions svoltesi in piena pandemia a Oslo. A dare una mano in studio è stato Lasse Marhaug, esperto artista della vivace scena noise/sperimentale norvegese che può vantare collaborazioni di prestigio con alcuni celebri pionieri del “rumore” moderno (Merzbow, Sunn O))) e Jim O’Rourke tra i tanti).

Lontani dai tremendi pericoli dei mesi più intensi e faticosi dell’emergenza sanitaria globale, i due hanno provato a costruirsi un rifugio musicale fatto di pura atmosfera, in cui ogni singolo suono conta; anche il più piccolo, il più impercettibile – quello nascosto al di sotto di una miriade di effetti di natura ultraterrena.

Il consiglio principale, quindi, è quello di ascoltare “LP.8” con un bel paio di cuffie: questo è un disco dannatamente complesso che richiede pazienza e attenzione per essere realmente assorbito. Un lavoro minimalista, criptico e oscuro, nel quale immergersi in maniera totale senza la pretesa di trovare certezze – o, per meglio dire, brani strutturati in maniera tradizionale.

Non lasciatevi quindi tradire dalla soffice “One”, dominata dalla voce dolce e quasi angelica di Owens: l’unica canzone più o meno normale di “LP.8” si trova schiacciata in scaletta tra collage sonori più che ansiogeni (“Release”), lunghissimi strumentali che sembrano dilatarsi all’infinito su tappeti di synth e ritmi sparsi ma ossessivi (“Anadlu”) e timide parentesi pianistiche che sanno tanto di field recording (“Nana”).

L’artista gallese non si pone freni e dà vita a un album tanto spinoso quanto affascinante; un’esperienza estremamente stimolante anche per l’ascoltatore, soprattutto per quello alla ricerca del sottofondo ideale per scrivere o leggere.

Per una Kelly Lee Owens fuggita dall’incubo pandemico londinese, la musica elettronica alla base di “LP.8” è una vera e propria valvola di sfogo: uno strumento con cui dare una forma poco definita (ma ricca di idee) a mille paure e angosce. Un quadro avanguardistico dalle tinte ambient, noise, drone e concrete in cui – cito più o meno testualmente la stessa Owens – i suoni industriali dei Throbbing Gristle si fondono con il misticismo etereo e dai toni celtici di Enya. Tensioni sovrumane e spicchi di pace e rilassatezza in un disco bello ma difficilmente descrivibile. Il mio consiglio? Ascoltatelo e giudicate voi stessi – evitate di metterlo su mentre siete in macchina o durante una festa, però.