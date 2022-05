BONO: “SURRENDER: 40 SONGS, ONE STORY” E’ LA PRIMA AUTOBIOGRAFIA DEL CANTANTE DEGLI U2

Bono annuncia la pubblicazione della sua prima autobiografia: “Surrender: 40 Songs, One Story” esce il 1° novembre per la casa editrice Alfred A. Knopf (Mondatori in Italia).

Il cantante ha così commentato l’uscita:

Quando ho iniziato a scrivere questo libro, speravo di illustrare nel dettaglio quanto io precedentemente avevo sempre e solo rappresentato nelle canzoni. La gente, i posti, le possibilità datemi dalla vita. “Surrender” è una parola piena di significato per me. Crescere in Irlanda negli anni ’70 con le mani in alto (musicalmente parlando) non era un concetto naturale e a questa parola ho girato intorno finché non ho raccolto i miei pensieri per il libro. Mi aggrappo ancora a questo genere di imperativi: nella band, nel matrimonio, nella fede, nella mia vita da attivista. “Surrender” è la storia di un pellegrinaggio che non arriva da nessuna parte… ma con un sacco di divertimento lungo il cammino.

Ascolta una anticipazione del nuovo libro: Bono ne leggi alcuni passaggi.

Como ya contamos ayer, se nos viene https://t.co/wqE7AC5aBu, en el que cada capítulo tendrá el nombre de una canción de #U2 Si tú escribieras el libro, ¿qué canciones serían capítulos, y cuál sería su historia?#Surrender #Bono https://t.co/ekuP0z7XY5 pic.twitter.com/DhcTUcdcOH — U2Chile (@U2Chile) May 12, 2022

Credit Foto: Web Summit, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons