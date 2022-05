EZRA FURMAN ANNUNCIA IL SUO SESTO ALBUM E CONDIVIDE IL SINGOLO “FOREVER IN THE SUNSET”

A tre anni esatti di distanza dal suo quinto LP, “Twelve Nudes“, Ezra Furman è pronta a ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “All Of Us Flames” (pre-order), in uscita il prossimo 26 agosto via Bella Union.

Prodotto dal noto John Congleton (St. Vincent, Spoon, Angel Olsen), questo nuovo album fa parte di una trilogia che comprende anche “Transangelic Exodus” (2018) e appunto “Twelve Nudes” (2019).

Dice Ezra: “Ho iniziato a pensare alle donne trans come a una società segreta in tutto il mondo: sparse ovunque, ma così ovviamente legate insieme, sia nell’essere vulnerabili che nell’avere una visione condivisa per cambiare un elemento fondamentale della società patriarcale. Ho costruito il mio mondo di amici queer, e mi sembra che stiamo formando una gang”.

Il suo nuovo singolo si chiama “Forever In The Sunset” ed è accompagnato da un video diretto da Noel Paul.

La musicista transgender di Chicago dice che il nuovo pezzo parla di “una donna che ha passato dei momenti di merda, parla a un nuovo amante che si sta affezionando a loro, cercando di avvertire l’amante di come lei sia nei guai, di come abbia passato delle crisi e queste arriveranno ancora. Ed è proprio così che vive, mai sistemata, mai al sicuro, ma anche mai sconfitta/finita – “per sempre al tramonto””.

“All Of Us Flames” Tracklist:

1. Train Comes Through

2. Throne

3. Dressed In Black

4. Forever In Sunset

5. Book Of Our Names

6. Point Me Toward The Real

7. Lilac And Black

8. Ally Sheedy In The Breakfast Club

9. Poor Girl A Long Way From Heaven

10. Temple Of Broken Dreams

11. I Saw The Truth Undressing

12. Come Close