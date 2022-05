I PALE WAVES ANNUNCIANO IL TERZO ALBUM E CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “LIES”

A un anno e mezzo esatto dal loro sophomore, “Who Am I“, i Pale Waves annunciano l’uscita del loro nuovo full-length, “Unwanted” (pre-order), prevista per il prossimo 12 agosto via Dirty Hit.

“E’ un album rivolto a chiunque si senta disadattato e a tutti i fan che sono anche parte della comunità LGBTQI, esplora emozioni oscure ma con un inedito velo di disprezzo e ribellione”, spiega la press-release.

La band indie-rock inglese ha inoltre condiviso un nuovo singolo, la opening-track “Lies”, accompagnata da un video diretto da Vasilisa Forbes.

“”Lies” parla di una persona che ha conquistato la mia fiducia e poi l’ha distrutta con violenza”, rivela la frontwoman Heather Baron-Gracie. “Da lì, ho fatto fatica a fidarmi di nuovo… per fortuna questa persona non fa più parte della mia vita. Con me, se sbagli sei fuori!”

“Unwanted” Tracklist:

1. Lies

2. Unwanted

3. The Hard Way

4. Jealousy

5. Alone

6. Clean

7. Without You

8. Only Problem

9. You’re So Vain

10. Reasons To Live

11. Numb

12. Act My Age

13. So Sick (Of Missing You)