JEHNNY BETH (SAVAGES) SVELA SULLE VARIE PIATTAFORME MUSICALI LA SUA COVER DEI NINE INCH NAILS DEL CLASSICO “CLOSER”

Jehnny Beth ha condiviso la sua cover di “Closer” dei Nine Inch Nails.

La frontwoman delle Savages (torneranno mai?) aveva pubblicato per la prima volta la sua interpretazione del singolo del 1994 su Amazon Music nel 2020, in vista dell’inserimento dei NIN nella Rock And Roll Hall Of Fame di quell’anno.

Tra l’altro Atticus Ross dei Nine Inch Nails aveva collaborato alla produzione dell’album di debutto da solista di Beth, “To Love Is To Live”. Lei stessa doveva unirsi ai NIN in tour negli Stati Uniti prima che le date venissero cancellate a causa della pandemia.

Beth ha scritto sui social media: “Finalmente la mia versione di ‘Closer’ dei NIN, prodotta da [Johnny Hostile], è disponibile per l’ascolto ovunque e sempre, su tutte le piattaforme“.

La cantautrice ha condiviso la notizia insieme all’artwork ufficiale della copertina, anch’esso realizzato da Hostile.

“Pensate che dovremmo suonarla ai festival quest’estate?“. ha chiesto Beth ai suoi fan.