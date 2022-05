RIECCO I MY CHEMICAL ROMANCE: ASCOLTA IL NUOVO BRANO “THE FOUNDATIONS OF DECAY”

Giusto ad anticipare il tour europeo imminente (data italiana il 4 giugno al Sonic Park Festival di Bologna) i My Chemical Romance scaldano i motori con un nuovo singolo, il primo lavoro in studio dopo un sacco di tempo (era il 2014 quando usciva “Fake Your Death”). Sarà la prima anticipazione di un disco in arrivo entro l’anno?

6 minuti epici, sonici, cattivi e lascivi allo stesso tempo. Il ritorno è buono!

Credit Foto: Stuart Sevastos, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons