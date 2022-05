VIDEO: ADWAITH

Dopo aver pubblicato il loro primo LP, “Melyn”, a ottobre 2018, le Adwaith sono pronte per ritornare con una nuova prova sulla lunga distanza, “Bato Mato”, in uscita il prossimo 1° luglio via Libertino.

Registrato per la maggior parte ai Giant Wafer Studios di Llandrindod Wells, il disco ha visto il trio gallese riunirsi con il produttore Steffan Pringle (Estrons, Boy Azooga).

Il loro nuovo singolo si chiama “Wedi Blino” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Volevamo creare una grande canzone indie-pop che avesse una sensazione di malinconia”, dice la band britannica. “Parla della preoccupazione che la vita stia andando troppo veloce o delle preoccupazioni di una relazione, la sensazione opprimente che non sei abbastanza brava e che tu sei la ragione per cui le cose non stanno funzionando”.

Il brano gode di chitarre fuzzy e di potenti linee di basso che, in mezzo alla nebbia dei panorami sonori, lasciano comunque spazio per uscire a luminose e godibili melodie dai sapori nostalgici.

