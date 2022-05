VIDEO: ON MAN

Dopo aver pubblicato il singolo “Squares And Triangles” solo poche settimane fa, On Man annuncia ora i dettagli del suo omonimo primo album, in uscita il prossimo 15 luglio via Houdstooth.

Ad anticipare l’uscita ecco un altro nuovo pezzo, “Memento Mori”, accompagnato da un video diretto dallo stesso On Man.

Dice il produttore di stanza a Londra del suo nuovo singolo: “”Memento Mori” è iniziata come una sorta di canzone agrodolce e romantica sul venire a patti con una rottura. Ma, quando mia madre è morta inaspettatamente, ho rivisto il testo e, anche se le parole erano le stesse, ora aveva questa narrazione parallela per me: Come avrei potuto sentirmi se avessi saputo che stava per morire? Avrei fatto più di uno sforzo per fare ammenda nel tempo che ci restava?”.

Con l’aiuto di elementi presi dall’hip-hop e dall’elettronica, il musicista inglese costruisce un brano sincero dai toni pop e dalle malinconiche, ma preziose melodie accompagnate da atmosfere dreamy che sanno emozionare l’ascoltatore.

