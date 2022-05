GLI ALGIERS TORNANO IN ITALIA ANCHE A LUGLIO

Dopo la recentissima data milanese, gli Algiers torneranno ancora in Italia in estate per due nuove date.

Il gruppo statunitense presenterà il suo terzo LP “There Is No Year”, uscito a gennaio 2020 via Matador Records.

La band di Atlanta suonerà giovedì 7 all’Arti Vive di Soliera (MO) e venerdì 8 al Lars Rock Fest di Chiusi (SI).

Photo Credit: Christian Högstedt