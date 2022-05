NUOVO BRANO PER LA COPPIA JESSIE BUCKLEY E BERNARD BUTLER: ASCOLTA “SEVEN RED ROSE TATTOOS”

Jessie Buckley e Bernard Butler hanno condiviso il terzo singolo tratto dal loro album in uscita. Il brano, intitolato “Seven Red Rose Tattoos”, segue infatti i precedenti “The Eagle And The Dove” e “For All The Days That Tear The Heart”.

Brano notturno e struggente, riflessivo e toccante. Ulteriore assaggio che fa ben sperare per il disco.

Le canzoni sono tratte dall’imminente lavoro della coppia, “For All Our Days That Tear The Heart”, in uscita il 10 giugno.

Parlando del nuovo brano, Buckley ha detto: “Diamo alle persone delle rose per significare amore, ma incise nella carne rappresentano qualcosa di diverso“.