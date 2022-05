STELLA DONNELLY ANNUNCIA IL SUO SECONDO LP. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “LUNGS”

A quasi tre anni e mezzo dal suo primo LP, “Beware Of The Dogs“, Stella Donnelly sta per ritornare con un nuovo full-length, “Flood” (pre-order), in uscita il prossimo 26 agosto via Secretly Canadian.

la musicista australiana descrive il suo sophomore come “sperimentazione rischiosa, duri momenti di introspezione e molta transizione” e poi aggiunge: “Ho dimenticato chi ero come musicista, il che è stata un’esperienza umiliante di essere semplicemente il mio piccolo io. Ho avuto così tante opportunità di scrivere cose in posti strani. Spesso non avevo scelta su dove mi trovavo. Non si può negare che il fatto di non poter accedere alla tua famiglia con la chiusura delle frontiere, ingrandisce le parti della tua vita a cui tieni.”

Il suo nuovo singolo è la opening-track “Lungs” ed è accompagnato da un video diretto dalla stessa Donnelly insieme a Duncan Wright.

“Flood” Tracklist:

1. Lungs

2. How Was Your Day?

3. Restricted Account

4. Underwater

5. Medals

6. Move Me

7. Flood

8. This Week

9. Oh My My My

10. Morning Silence

11. Cold

Credit Foto: Duncan Wright