THE DARKNESS: UNA DATA ANNUNCIATA IN ITALIA A PORDENONE IN LUGLIO

I The Darkness saranno live a Pordenone: la rock band inglese infatti arriverà in Italia sabato 23 luglio 2022 in quella che per ora è l’unica data annunciata nel nostro paese.

Un appuntamento all’insegna dell’hard rock britannico, vedrà protagonista il gruppo guidato dal carismatico Justin Hawkins che, con 7 album all’attivo e innumerevoli riconoscimenti vinti, porterà live a Pordenone la sua straordinaria abilità di musicisti e grandiosi intrattenitori.

Uno special guest verrà annunciato nei prossimi giorni.

Sabato 23 Luglio 2022

Parco San Valentino – Pordenone (PN)

ORARI

18:00 Apertura porte + Food & drink area

21:30 Inizio Concerto

Prezzo biglietti online

€ 30,00 + d.p.

Prevendita online

Ticketone: https://bit.ly/39qekza

Ticketmaster: https://bit.ly/3kClz9x

Punti vendita ticketone sul territorio: www.ticketone.it/help/outlets/