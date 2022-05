TRE DATE ITALIANE PER KING KHAN A FINE GIUGNO

E’ sempre una grande festa quando King Khan torna a suonare in Italia.

Dopo alcuni anni di assenza a causa della pandemia il musicista canadese di stanza a Berlino, accompagnato dal suo storico progetto, The Shrines, sarà ancora una volta nel nostro paese alla fine del mese di giugno per tre imperdibili appuntamenti.

King Khan suonerà giovedì 23 al Visioni di Bergamo (presso Daste Centrale), venerdì 24 all’IndieRocket Festival di Pescara e sabato 25 al Covo Club di Bologna.

I biglietti per l’intero festival abruzzese costano 28,75 € e sono già disponibili su ‘Dice.fm“, quelli per il live-show emiliano si trovano sempre su ‘Dice.fm‘ a 18,19 €, mentre non conosciamo ancora il prezzo e i canali di prevendita per il concerto lombardo.

Photo Credit: Eric Luc