JARVIS COCKER STA ANCORA CERCANDO LA RAGAZZA CHE ISPIRO’ “COMMON PEOPLE” DEI PULP

Uno dei più grandi misteri dell’era brit-pop rimane ancora a distanza di anni irrisolto.

In una recente intervista al programma radio della BBC Radio 4 “This Cultural Life” Jarvis Cocker ha svelato che ancora dopo circa 3 decenni non conosce l’identità della ragazza che lo ispirò nella scrittura della hit “Common People” dei Pulp e ha confessato di essere ancora determinato a rintracciarla.

Il testo del brano, pubblicato nel 1995 e presente nel disco “Different Class”, si apre così:

She came from Greece she had a thirst for knowledge

She studied sculpture at Saint Martin’s College…

In molti credono che la protagonista di “Common People” sia Danae Stratou, attualmente consorte del noto ex ministro delle finanze della Grecia Gianīs Varoufakīs, ragazza greca che effettivamente frequentò il college Saint Martin negli stessi anni di Cocker.

Non è lei. ha precisato però nel corso dell’intervista il cantante

Lei aveva i capelli biondi, la ragazza invece li aveva neri.

Sulla genesi del brano ha poi aggiunto:

Eravamo in un pub e questa ragazza se ne è uscita che voleva vivere ad Hackney insieme alle persone comuni.

e ancora:

Poi nel 2011 abbiamo suonato al St Martin e qualcuno mi ha mostrato una foto sul cellulare, ‘E’ questa la ragazza della canzone?’ e io ‘Si, credo sia lei’. Ma sfortunatamente non chiesi di avere la foto e non ricordo nemmeno chi me la mostrò… insomma è tutto ancora un mistero.

“Common People” non è l’unica hit dei Pulp ad avere come fonte di ispirazione una ragazza incontrata in gioventù da Cocker.

“Disco 2000”, che si apre con Well we were born within an hour of each other. Our mothers said we could be sister and brother. Your name was Deborah. Deborah. It never suited ya., parla di Deborah Bone storica amica del cantante scomparsa all’età di 51 anni in seguito ad un male incurabile.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons