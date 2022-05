LE WET LEG FANNO TAPPA AL LATER… WITH JOOLS HOLLAND PER ESEGUIRE 2 BRANI LIVE

Le Wet Leg si sono recentemente fermate nello studio di Later… with Jools Holland per eseguire due brani tratti dal loro album di debutto (8 in pagella per noi), pubblicato il mese scorso.

L’esibizione ha segnato il loro ritorno al programma dopo che, nell’ottobre dell’anno scorso, vi erano già state per suonare “Chaise Longue”. Questa volta, la band dell’Isola di Wight ha suonato “Wet Dream” e “Ur Mum”.

Photo credit: Hollie Fernando