SUM 41 E SIMPLE PLAN INSIEME IN TOUR ANCHE A BOLOGNA IN OTTOBRE

SUM 41 E SIMPLE PLAN INSIEME IN TOUR ANCHE A BOLOGNA IN OTTOBRE

In occasione del ventennale di “All Killer No Filler” tornano in Italia con una tappa del “Does This Look All Killer No Filler Tour” i Sum 41, sabato 8 ottobre 2022 all’Unipol Arena di Bologna. Dopo aver annunciato il tour insieme negli Stati Uniti, sarà la band dei Simple Plan ad aprire il concerto.

I Sum 41 invitano i propri fan a celebrare gli oltre 20 anni dei loro album con i primi concerti europei, dopo più due anni. Il tour inizierà il 20 settembre a Stoccarda e toccherà città come Parigi, Vienna, Milano, Budapest e molte altre prima di concludersi a Londra, il 21 ottobre. “Ci siamo divertiti così tanto nel nostro tour con i Simple Plan negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di portare la festa in Europa”, ha dichiarato il frontman Deryck Whibley. “Siamo così entusiasti di celebrare gli anniversari di alcuni dei nostri album preferiti insieme ad altri successi e preferiti con te nel tour ‘Does This Look All Killer No Filler’!”.

“All Killer No Filler” ha venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo, di cui 1 milione solo negli Stati Uniti raggiungendo il Disco d’Oro e di Platino lo stesso anno a distanza di un mese.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di mercoledì 18 maggio su www.ticketmaster.it,. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 20 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi € 35,00 + diritto di prevendita 1

Settore numerato € 42,00 + diritto di prevendita 2

Settore numerato € 35,00 + diritto di prevendita

Tribuna sud numerata € 35,00 + diritto di prevendita