VIDEO: ART MOORE

Gli Art Moore sono una nuova band che comprende Taylor Vick (aka Boy Scouts) e Sam Durkes e Trevor Brooks che fanno parte della band di Ezra Furman.

Il loro omonimo debutto sulla lunga distanza (pre-order) è previsto per il prossimo 5 agosto via Anti- Records ed “è nato quando il mondo sognava a occhi aperti. È la colonna sonora di chi si perde in pensieri di amori passati e di amicizie in frantumi. Sognando le diverse versioni di noi stessi che potrebbero essere. Bloccati in un loop, usando la memoria muscolare per far vagare la mente e ricordando le nostre vite passate”, ci spiega la press-release.

Il primo singolo si chiama “Muscle Memorty” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Rocco Rivetti.

Con il nuovo pezzo la Vick e compagni su territori leggeri e dreamy, che raccolgono malinconia e deliziose melodie: un esordio gustoso e convincente!

Listen & Follow

Art Moore: Bandcamp | Spotify | Facebook