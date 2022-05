VIDEO: WITCH FEVER

Lo scorso ottobre le Witch Fever avevano pubblicato il loro primo EP, “Reincarnate”, ma ora per il gruppo di Manchester è arrivato il momento della prima prova sulla lunga distanza, “Congregation” (pre-order), in uscita il prossimo 21 ottobre via Music For Nation.

Registrato ai Blank Studios di Newcastle, il disco è stato prodotto da Sam Grant dei Pigs x7.

Il nuovo singolo è la title-track “Congregation”, di cui potete vedere il video qui sotto: dai temi duri e dai suoni oscuri, il brano cresce pian piano per poi esplodere in una rumorosa follia post-punk nel coro, in cui la potenza della strumentazioni va di pari passo con il dolore dei testi: cupa e intensa!

Listen & Follow

Witch Fever: Soundcloud | Spotify | Facebook