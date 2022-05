I BUILT TO SPILL HANNO PUBBLICATO IL NUOVO SINGOLO: ASCOLTA “UNDERSTOOD”

I Built To Spill hanno pubblicato il nuovo singolo “Understood” come secondo assaggio del loro prossimo album “When the Wind Forgets Your Name” (atteso il 9 settembre).

“Understood” è la seconda anticipazione del nuovo album dei Built To Spill, dopo l’opener “Gonna Lose” del mese scorso, e, secondo un comunicato stampa, è in parte ispirata al salto fallito dallo stuntman Evel Knievel nello Snake River Canyon di Twin Falls, città natale di Doug Martsch, nel 1974.

“When the Wind Forgets Your Name” seguirà l’album “Untethered Moon” del 2015 ed è stato prodotto da Martsch, che ha anche mixato il disco con Lê Almeida, João Casaes e Josh Lewis.



Illustration by Alex Graham