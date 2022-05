PAOLO NUTINI è TORNATO! NUOVO ALBUM E DATA ITALIANA A SETTEMBRE

Ebbene si! Paolo Nutini ha annunciato i dettagli del suo nuovo album “Last Night In The Bittersweet” (pre-order) e ha condiviso pure due nuove canzoni: “Lose It” e “Through The Echoes”.

Il nuovo LP, il quarto album in studio dell’artista scozzese, sarà il seguito di “Caustic Love” del 2014.

“Last Night In The Bittersweet” di Nutini uscirà il 1° luglio via Atlantic Records. Scritto da Nutini stesso, il disco è stato prodotto dall’artista insieme a Dani Castelar e Gavin Fitzjohn.

E’ stata annunciato un tour europeo che lo vedrà protagonista anche in Italia, il 30 settembre al Fabrique di Milano (biglietti qui).