TERZO ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM DEGLI INTERPOL: ASCOLTA “FABLES”

Oggi gli Interpol pubblicano “Fables”, il terzo singolo tratto dal loro prossimo full-length, “The Other Side of Make-Believe”, in uscita il 15 luglio per Matador.

“Fables” contiene uno dei brani più caldi di Daniel“, commenta Paul. “Una voce leggera con un testo ottimista e un ritmo di batteria che evoca il classico R&B con un cenno all’età d’oro dell’hip hop. È una jam estiva e un brano di cui siamo particolarmente orgogliosi“.

Il nuovo brano segue i due singoli della band, “Toni” e “Something Changed”, che sono stati accompagnati da un film in due parti diretto da Van Alpert.