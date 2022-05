BORIS: AD AGOSTO ESCE IL NUOVO “HEAVY ROCKS” CHE LI RIPORTA SU TERRITORI PIù STONER-METAL

I Boris nel 2022 hanno pubblicato “W“, un disco che seguiva il “NO” del 2020, ora hanno annunciato il secondo album del 2022, “Heavy Rocks” (titolo giù usato per precedemnti lavori nel 2002 e nel 2011). Ad aprire le danze è “She Is Burning” che riporta i Boris in un territorio stoner metal.

La band afferma “Il mondo è cambiato negli ultimi due anni. Tutti pensano in modo più semplice e pragmatico. Ora è più facile per tutti capire cosa è importante per ciascuno di noi. Lo lasciamo al futuro e lo trasmettiamo. L’anima della musica rock è in continua evoluzione. Un’anima che trascende le parole e i significati per arrivare a te: istinto, intuizione e zanne. Questo è l’heavy rock dei Boris. Mentre ci avviciniamo al nostro 30° anniversario, la musica dei Boris continua a evolversi. Boris non porta nessuno da nessuna parte. Noi continuiamo a mostrare questa attitudine“.



L’album uscirà il 12 agosto via Relapse (pre-order).

Tracklist:

She is Burning

Cramper

My name is blank

Blah Blah Blah

Question 1

Nosferatou

Ruins

Ghostly imagination

Chained

(not) Last song