DIANA ROSS INSIEME AI TAME IMPALA: ASCOLTA IL BRANO “TURN UP THE SUNSHINE”

Diana Ross e i Tame Impala hanno condiviso il loro brano collaborativo.

“Turn Up the Sunshine” è inclusa nella colonna sonora, curata e prodotta da Jack Antonoff, del film “Minions: The Rise of Gru”.

Soundtrack, nella quale troviamo hit anni ’70 rifatte da St. Vincent, Thundercat, Phoebe Bridgers e tanti altri, e film usciranno il prossimo 1 luglio.

Ascolta “Turn Up the Sunshine”:

Credit Foto Tame Impala: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Diane Ross: https://www.flickr.com/photos/dvsross/, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons