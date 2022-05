GUARDA IL VIDEO DI “BONES”, IL NUOVO SINGOLO DI SOCCER MOMMY

Soccer Mommy ha pubblicato il nuovo singolo “Bones”.

Il brano, che segue i precedenti singoli “Shotgun” e “Unholy Affliction”, ha un video musicale diretto da Alex Ross Perry. Nel video, la cantante di Nashville esegue una versione del brano in un magazzino, intervallata da un viaggio in un cimitero.

“Bones” è l’ultimo estratto dal prossimo album di Soccer Mommy, “Sometimes, Forever”, prodotto da Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) e in uscita il 24 giugno. Il terzo album dell’artista segue “Color Theory“, album nominato ai Grammy nel 2020.

“Bones”, a quanto ci fanno sapere le note stampa, stata originariamente pensata per un film romantico, prima che Soccer Mommy – vero nome Sophie Allison – decidesse di tenerla per un suo disco. Parlando del brano Allison ha detto che “Bones” parla di “lottare con le parti di te stesso che non ti piacciono in una relazione. Parla del desiderio di diventare migliore per qualcuno e della sensazione di essere d’intralcio alla propria strada“.

Credit Foto: David Lee from Redmond, WA, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons