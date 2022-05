KIWI JR: NUOVO ALBUM IN ARRIVO ANTICIPATO DAL SINGOLO “NIGHT VISION”

I simpatici e divertenti indie rocker di Toronto, Kiwi Jr, hanno annunciato il loro terzo album, “Chopper”, che uscirà il 12 agosto via Sub Pop. Per la produzione del disco si sono avvalsi della collaborazione del cofondatore dei Wolf Parade e attuale chitarrista degli Arcade Fire, Dan Boeckner, e il disco, a quanto dicono le note stampa, prenderà una piega più cupa che potrebbe mettere definitivamente fine ai paragoni con i Pavement.

Il primo singolo estratto dall’album è “Night Vision”, che, secondo il frontman Jeremy Gaudet, ha dato il mood a “Chopper”. “Molte delle immagini contenute nel testo sono quelle di adolescenti che vanno in giro in macchina, che cercano di fare progetti, che finiscono con l’auto dei genitori nel fosso, ecc. Ma l’idea al centro della canzone è quella di trovare il coraggio di prendere una decisione importante. Come un pugile che si carica prima di un incontro“.

Credit Foto: Ben Rayner