THE SMILE: NELLA PRIMA DATA DEL TOUR GIà UN PAIO DI NUOVI BRANI

E’ cominciato il tour europeo dei The Smile. La partenza è stata il 16 maggio a Zagabria, in Croazia, e, nonostante il disco appena uscito, gli Smile hanno già proposto una nuova canzone intitolata “Friend Of A Friend”, che, a quanto pare, è stata scritta proprio quel giorno, come ha detto Yorke al pubblico. La scaletta ha compreso anche il singolo di Yorke del 2009 “Feeling Pulled Aparty By Horses”, eseguito per la prima volta dal 2013.



Durante il bis, gli Smile hanno eseguito anche una canzone intitolata “Just Eyes And Mouth”, con Yorke che ha detto “non è stata inserita nel disco ma è davvero bella“.