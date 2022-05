BETH ORTON IN UMBRIA A LUGLIO PER L’UNICA DATA ITALIANA

Beth Orton torna finalmente in Italia in occasione di una data unica per l’estate 2022: giovedì 21 luglio sarà a Passignano sul Trasimeno (PG) in occasione del festival Moon In June. L’artista di Norwich si esibirà nella speciale cornice del Lungo Lago di Passignano.

Vincitrice del BRIT Award e due volte candidata al Mercury Prize, Beth Orton è una delle voci più uniche, eteree e affascinanti del Regno Unito. Nell’arco di tre decenni, il suono della Orton è mutato più volte, a partire dalle prime collaborazioni con i Chemical Brothers, Andrew Weatherall e William Orbit, fino a diventare una pioniera di un trip-hop elettronico e woozy. Nel corso dei suoi sei album, la Orton rifiuta categoricamente le etichette, passando da una narrazione sommessa e folkloristica a uno sperimentalismo esoterico oscuro e cupo. Attraverso tutte queste diverse esplorazioni sonore, Beth rimane una cantautrice straordinariamente evocativa, collaborando con musicisti diversi come il leggendario musicista folk Bert Jansch e il duo noise elettronico di Bristol Fuck Buttons.

21 luglio 2022 – Moon In June @ Lungo Lago di Passignano – Passignano sul Trasimeno (PG)

Biglietti: € 25,00 + prev.

Disponibili su Boxol