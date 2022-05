GUARDA IL VIDEO DI “SEASIDE HAIKU”, IL NUOVO SINGOLO DI LAURA VEIRS

Il prossimo 8 luglio, via Bella Union, Laura Veirs pubblicherà il suo dodicesimo LP, “Found Light”, che arriva a distanza di nemmeno due anni dal precedente, “My Echo”.

Si tratta del suo primo LP dopo il divorzio dal suo ex marito e produttore Tucker Martine e viene definito come una specie di rinascita, visto che si tratta anche della prima volta in cui la musicista nativa del Colorado si occupa della produzione (insieme a Shazad Ismaily).

Dopo “Winter Windows”, condiviso il mese scorso, ora la statunitense rilascia un altro singolo, “Seaside Haiku”, che è accompagnato da un video diretto da Devin Jane Febbroriello.

Dice la Veirs del suo nuovo brano: “Lo scorso inverno ho fatto una vacanza da sola e ho scritto una serie di haiku dopo aver girovagato su una spiaggia ventosa di Seaside, in Oregon. In seguito ho trasformato gli haiku nel testo di questa canzone. Mi piace il breakdown nel mezzo di questa canzone, il modo in cui gli strumenti si spengono e la mia voce suona molto vicina e intima. Mi piace anche il modo in cui il mixer Phil Weinrobe ha modificato le mie chitarre acustiche fuori tempo nei ritornelli. Mi ricorda le onde fredde e sabbiose dell’oceano che arrivano e si ritirano nel mare. Questa canzone cattura la sensazione della mia emergente indipendenza come donna sola nel mondo durante quel periodo invernale. È stata una curva di apprendimento che mi ha permesso di capire come non dare troppo di me stessa nelle relazioni a spese dei miei bisogni. Questa è una canzone per ricordare a me stessa di non dare troppo e anche per ricordare a tutte le donne che sono socializzate a dare tanto agli altri. Questa canzone è una chiamata a tenere la nostra forza e il nostro potere e a condividerli reciprocamente invece di darli via allegramente”.

Credit Foto: Shelby Brakken