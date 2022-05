SEXTO ‘NPLUGGED: ECCO IL CAST COMPLETO DELLA XVII EDIZIONE A SESTO AL REGHENA (PN)

Rival Consoles e black midi sono gli ultimi headliner annunciati da Sexto ‘Nplugged, la rassegna musicale di Sesto Al Reghena (PN) che quest’anno raggiunge la XVII edizione e che avrà luogo nella storica location di P.zza Castello, nel cuore di uno dei borghi più antichi e affascinanti del nostro Paese.

La manifestazione si svolgerà nelle date del 21 giugno e dal 28 al 31 luglio.

Per info e biglietti: www.sextonplugged.it

Il 28 luglio salirà sul palco del Festival per l’unica data italiana del tour Rival Consoles (costo biglietto: 20 euro + ddp), nome d’arte del musicista Ryan Lee West, che lo scorso dicembre ha pubblicato il suo ultimo ambizioso album intitolato “Overflow”, composto per una produzione di danza con lo stesso nome, creata dal coreografo Alexander Whitley.

Il 31 luglio invece sarà la volta dei londinesi black midi (costo biglietto: 20 euro + ddp): musica ribelle, pazza e inclassificabile che unisce sapientemente jazz, punk e prog.

Con questi due artisti si completa il cartellone musicale della diciassettesima edizione di SEXTO ‘NPLUGGED, il Boutique Festival per eccellenza del nostro Paese che, sin dalle prime edizioni, si è contraddistinto per una forte sperimentazione musicale e per le scelte ricercate e non convenzionali, forte di una line up tutta internazionale con esclusive nazionali e territoriali. Uno dei punti di riferimento, insomma, per la musica di qualità nel pieno rispetto dell’ambiente che lo ospita.

Gli altri nomi già annunciati sono, Cat Power (costo biglietto: 25 euro + ddp), icona dell’indie-rock americano, tra le voci più importanti del nuovo cantautorato al femminile targato USA. Cisarà poi la carismatica cantautrice danese Agnes Obel (costo biglietto: 20 euro + ddp) che suonerà live il 29 luglio.

Gli Arab Strap (costo biglietto: 20 euro + ddp), storico e carismatico duo scozzese dalle sonorità post-rock e dalle tinte new wave originario di Falkirk, saliranno sul palco sabato 30 luglio 2022.