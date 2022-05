SI RIVEDONO GLI ONEIDA. IL NUOVO ALBUM “SUCCESS” ARRIVERA’ IN ESTATE

I veterani Oneida hanno annunciato un nuovo album, “Success”, che uscirà il 19 agosto via Joyful Noise (pre-order). A quanto sembra la band abbandona il suo taglio più sperimentale e legato all’improvvisazione, per abbracciare un sound più concreto e immediato. “Siamo stati nei boschi per molto tempo, facendo cose molto impegnative, incasinate e psicotiche, condividendole con il mondo, aspettandoci che la gente stesse al passo“, dice il batterista Kid Millions. “Onestamente non abbiamo cercato di fare qualcosa di più diretto, ma è venuto fuori così“.

“I Wanna Hold Your Electric Hand” è il primo assaggio.

Tracklist:

Beat Me to the Punch

Opportunities

Low Tide

I Wanna Hold Your Electric Hand

Paralyzed

Rotten

Solid

Credit Foto: Nina Westervelt