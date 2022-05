TRACK: HARKIN

A poco più di due anni dal suo omonimo debutto sulla lunga distanza, Harkin pubblicherà un nuovo LP, “Honeymoon Suit”, in uscita il prossimo 17 giugno via Hand Mirror.

Registrate in un appartamento con una sola camera da letto nelle profondità dei lockdown del Regno Unito, le canzoni che si trovano su “Honeymoon Suite” sono una mix di amore, dolore, ansia, resilienza, pericolo, crepacuore e speranza. Il nuovo lavoro viene definito dalla press-release come “in parte undisco pop, in parte paesaggio sonoro elettronico, in parte natura morta interiore.”

Come dice Harkin: “per me questo album è stato una tana di coniglio e una botola di fuga. È un disco molto vulnerabile. Non ci sono performance – l’ho fatto da sola. Rilasciarlo nel mondo sembra un’estensione del processo solitario e della collaborazione a distanza che lo ha creato. Spero che viaggi in lungo e in largo.”

Dopo “Body Clock”, condiviso nelle scorse settimane, ora è la volta di un nuovo pezzo, “A New Day”, che potete ascoltare qui sotto.

“”A New Day” è una canzone d’amore che è nata dal luccichio e dal dolore. Sembra appropriato pubblicarla in primavera perché racconta il mio viaggio dal lutto del passato alla speranza nel futuro.

La canzone stessa è cresciuta da una parte di campionatore pulsante che ho fatto registrando una tastiera di un negozio di beneficenza che da allora ho dato via alla figlia di un mio amico. Mi sembra giusto che lo strumento che l’ha generata continui a circolare come farà ora questa canzone.

Quando stavo scrivendo il testo, le tastiere scintillanti mi hanno fatto ricordare qualcosa che ho letto sul perché noi umani siamo così attratti dai brillantini. Che a livello primordiale ci ricorda il luccichio dell’acqua pulita. La danza della bellezza e dell’utilità mi ispira molto. Continuo a cercare indizi”, racconta la musicista di Leeds.

Il brano cresce attraverso elementi elettronici e percussioni che, non solo gli danno una spinta propulsiva che mette voglia di muoversi, ma aggiungono anche un speranzoso tocco dreamy: delizioso ed emozionante!

Listen & Follow

Harkin: Facebook | Soundcloud | Spotify