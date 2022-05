DAL 21 AL 24 LUGLIO TORNA APOLIDE FESTIVAL NELL’ AREA NATURALISTICA PIANEZZE, VIALFRE’ (TO)

DAL 21 AL 24 LUGLIO TORNA APOLIDE FESTIVAL NELL’ AREA NATURALISTICA PIANEZZE, VIALFRE’ (TO)

Quattro giorni no-stop di musica, spettacoli dal vivo e tanto altro immersi nella natura, tra i boschi nel cuore del Piemonte, per riscoprire la bellezza della condivisione e dell’essere comunità. Dal 21 al 24 luglio nella splendida Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè torna Apolide Festival: un festival unico e Fuori dal Tempo, ideato e promosso da sempre da Associazione Culturale To Locals, dal 2019 in collaborazione con Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour.

Il Festival quest’anno riprende la sua struttura originale: tre palchi (Main stage, Boobs stage e Soundwood stage) ospitano un’attenta proposta di live, dj set e performing arts con oltre 100 artiste e artisti coinvolti. Grandi nomi della scena musicale italiana, dai Subsonica e Cosmo, da Venerus ai Calibro 35, si affiancano alle realtà più interessanti e innovative del panorama nazionale e internazionale come Epoque, Catu Diosis from Nyege Nyege, LNDFK, Meskerem Mees, Hôy La, Ceri, Pufuleti, Emma Nolde e Go Dugong, plasmando una line-up variegata e mai scontata.

Line Up completa QUI.

A questa si aggiunge un ricco programma di incontri, workshop creativi, attività sportive e olistiche. L’area camping con tre diversi campeggi, l’area market di prodotti artigianali, l’area food & beverage, l’area kids dedicata alle famiglie completano la straordinaria offerta del festival, per permettere quattro giorni di pura evasione, dalle 10 del mattino fino a notte fonda. Un vero e proprio villaggio esperienziale dalle mille possibilità, in cui vivere le proprie ferie in contatto con la natura e ricaricare le energie scegliendo le attività più adatte alle proprie necessità.

Biglietti QUI.