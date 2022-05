VIDEO: SETH WITCHER

Seth Witcher è un musicista di appena 23 anni proveniente da Allentown, Pennsylvania.

A febbraio è arrivato il suo primo LP, “Who Am I?”, ma ora il giovane statunitense ritorna con un nuovo singolo, “We’re All Human” e qui sotto potete vedere il relativo video realizzato con l’aiuto dei fan.

“Questa canzone per me parla di come noi, come esseri umani, non siamo soli perché abbiamo gli altri. Condividiamo tutti l’umanità e siamo tutti imperfetti. Dovremmo amarci invece di odiarci”, spiega Seth nella press-release.

Il suo folk leggero e delicato, costruito con il solo aiuto della sua chitarra acustica, dimostra la sincerità del suo songwriting ed è capace di colpire dritta al cuore: emotivamente intensa!

Listen & Follow

Seth Witcher: Soundcloud | Spotify | Facebook