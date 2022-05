AD AGOSTO IL SECONDO LP DEGLI SPIELBERGS. ASCOLTA DUE NUOVI PEZZI

Dopo aver pubblicato a inizio 2019 il loro ottimo debutto sulla lunga distanza “This Is Not The End”, gli Spielbergs sono pronti a tornare con un nuovo LP, “Vestli” (pre-order), in uscita il prossimo 19 agosto via Big Scary Monsters.

Il cantante e chitarrista Mads Baklien dice del loro secondo album: “Le canzoni di “Vestli” parlano tutte più o meno della sensazione che non ci sia una via d’uscita. Non c’è via di fuga. Hai a che fare con problemi nella tua mente, con rimpianti, vergogna, paura, con quello che si sarebbe dovuto e potuto fare. Non c’è via d’uscita. Forse non vi piace chi siete o chi siete diventati. Siete bloccati nell’essere voi stessi. Avete a che fare con molte pressioni e rumori nella vita di tutti i giorni e tutto ciò che vorreste fare a volte è lasciarvi tutto alle spalle e trovare un posto tranquillo da qualche parte per iniziare una nuova vita. Ma non potete. Avete impegni e responsabilità. Non si va da nessuna parte. E ora, come se non bastasse, il mondo intero sembra un aereo fuori controllo con un gruppo di pazzi al volante. E non c’è via d’uscita. Il luogo in cui sei cresciuto te lo porti dentro per tutta la vita, nel bene e nel male. Vestli è il nome del quartiere periferico nella parte nord-orientale di Oslo dove siamo cresciuti sia io che Stian. Puoi lasciare Vestli, ma Vestli non ti lascia mai”.

Il gruppo punk-rock di Oslo ha inoltre condiviso due nuovi estratti dal suo sophomore, “When They Come For Me” e “Get Lost”, che potete ascoltare qui sotto.

“Vestli” Tracklist:

1. The New Year’s Resolution

2. When They Come For Me

3. Every Living Creature

4. Go!

5. Kano GM

6. There Is No Way Out

7. Goodbye

8. Me and My Friends

9. Brother Of Mine

10. Get Lost

11. George McFly

12. You Can Be Yourself With Me

Photo Credit: Johan Malvik