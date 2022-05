SPIRAL STAIRS ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM E CONDIVIDE IL SINGOLO “PRESSURE DROP”

A distanza di oltre tre anni dal suo terzo LP solista, “We Wanna Be Hyp-No-Tized“, Spiral Stairs ritornerà il prossimo 9 luglio con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Medley Attack!!”, in uscita per Amazing Greaze.

Questo nuovo album dovrebbe essere l’ultimo, secondo quanto spiega Scott Kannberg: “Ho fatto i miei ultimi concerti a Londra nel 2019, ho fatto un grande show e ho pensato tra me e me: “Non voglio più suonare dopo questo”. È fantastico, è un bel modo di concludere.”

Una volta tornato a casa, invece, il musicista californiano ha ricominciato a scrivere e nel frattempo ha perso il suo bassista e amico Matt Harris, che ha influenzato questo nuovo disco: “Così il fulcro dell’album ha finito per riguardare il mio amore per il rock’n’roll, ma anche il mio amore per l’amicizia e per questo ragazzo, Matt, che mi è stato vicino fin dal primo giorno della mia carriera solista”, racconta Kannberg. “È sempre stato il mio uomo di riferimento o la mia cassa di risonanza – ha suonato su “Monsoon”, il primo disco dei Preston School Of Industry – ma è sempre stato presente e gli ho sempre fatto ascoltare le mie nuove canzoni prima di chiunque altro. La sua perdita è indescrivibile, ma ci ho provato”.

Insieme all’annuncio del nuovo LP, Spiral Stairs ha anche condiviso un singolo, “Pressure Drop”, che potete ascoltare qui sotto.

“Medley Attack!!” Tracklist:

1. Too Late

2. Mole

3. Baron Please –> Medley Attack!! [Blitzkrieg]

4. Petrified

5. Pressure Drop [End Of The Hurricane]

6. Hey ’70

7. Dry Country

8. Time = Cuz

9. Slipped Away