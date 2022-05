TRACK: THE FISHERMAN AND HIS SOUL

TRACK: THE FISHERMAN AND HIS SOUL Yellowed Golden Wedding Photo

Si muove su territori nostalgici e morbidi il nostro amico Seb Voss, che continua a mantenere alta la qualità delle sue uscite.

“Ho scritto questo brano per commemorare l’anniversario delle nozze d’oro dei miei amati genitori. Non è scontato al giorno d’oggi camminare insieme per così tanto tempo. Sullo sfondo c’è di nuovo la guerra in Europa e mi sono venute in mente quelle foto, in cui c’era sempre qualche giovane uomo in uniforme militare accanto alla coppia di sposi. Questa canzone ha quindi anche lo scopo di confortarci e di ricordarci il potere della speranza e che l’amore è sempre più forte dell’odio, qualunque cosa accada“.

E’ lo stesso Seb che da chiaramente il senso preciso a questa canzone, molto elegante e avvolgente, capace proprio di rimandarci indietro con la memoria, in modo dolce e toccante. Un brano che potrebbe uscire dalla penna di un Neil Hannon in vena di magie carezzevoli.

Bravo Seb!

Yellowed Golden Wedding Photo by The Fisherman and his Soul

Listen & Follow

The Fisherman and his Soul: Bandcamp